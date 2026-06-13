HERITAGE BIOLOGIQUE

13 juin 2026

Descendance : votre ARN est-il influencé par celui de votre père ?

Et si la santé de nos futurs enfants dépendait aussi du mode de vie de leur père avant même leur conception ? Une série d'études récentes suggère que l'exercice, l'alimentation, le stress ou encore la consommation d'alcool pourraient laisser une empreinte biologique dans les spermatozoïdes, capable d'influencer durablement le développement de la génération suivante.