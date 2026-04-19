LIMOGEAGE D'OLIVIER NORA
19 avril 2026
Derrière la tempête Grasset, qui domine (et censure) vraiment qui dans le monde de la culture en France ?
La crise après l’éviction d’Olivier Nora des éditions Grasset par Vincent Bolloré met en lumière la persistance d’une influence structurante de la gauche intellectuelle sur les circuits de légitimation culturelle en France - dans l'édition, les médias, le monde universitaire -, malgré la montée en puissance d’acteurs économiques privés. Entre défense d’un héritage idéologique et contestation d’un monopole historique, la crise chez Grasset agit comme un révélateur des fractures et des mutations du monde culturel.
22 min de lecture
MOTS-CLESculture , Grasset , Olivier Nora , Vincent Bolloré , médias , littérature , maison d'édition , Fayard , Actes Sud , La Fabrique , Plon , le Seuil , Editions du Rocher , Pascal Bruckner , livres , censure , gauche , droite , JDD , Cnews , cancel culture , wokisme , auteurs , écrivains
THEMATIQUESCulture
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Alexandre Jardin est écrivain, pamphlétaire, et fondateur du mouvement citoyen "Bleu, Blanc Zèbre"
Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.
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