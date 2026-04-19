LIMOGEAGE D'OLIVIER NORA

19 avril 2026

Derrière la tempête Grasset, qui domine (et censure) vraiment qui dans le monde de la culture en France ?

La crise après l’éviction d’Olivier Nora des éditions Grasset par Vincent Bolloré met en lumière la persistance d’une influence structurante de la gauche intellectuelle sur les circuits de légitimation culturelle en France - dans l'édition, les médias, le monde universitaire -, malgré la montée en puissance d’acteurs économiques privés. Entre défense d’un héritage idéologique et contestation d’un monopole historique, la crise chez Grasset agit comme un révélateur des fractures et des mutations du monde culturel.