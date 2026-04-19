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115 auteurs publiés chez Grasset ont annoncé leur départ de la maison d'édition pour protester contre le limogeage de son directeur général, Olivier Nora, « une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale » dont ils tiennent Vincent Bolloré pour responsable, selon une lettre commune consultée par l'AFP mercredi soir.
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LIMOGEAGE D'OLIVIER NORA

19 avril 2026

Derrière la tempête Grasset, qui domine (et censure) vraiment qui dans le monde de la culture en France ?

La crise après l’éviction d’Olivier Nora des éditions Grasset par Vincent Bolloré met en lumière la persistance d’une influence structurante de la gauche intellectuelle sur les circuits de légitimation culturelle en France - dans l'édition, les médias, le monde universitaire -, malgré la montée en puissance d’acteurs économiques privés. Entre défense d’un héritage idéologique et contestation d’un monopole historique, la crise chez Grasset agit comme un révélateur des fractures et des mutations du monde culturel.

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MOTS-CLES

culture , Grasset , Olivier Nora , Vincent Bolloré , médias , littérature , maison d'édition , Fayard , Actes Sud , La Fabrique , Plon , le Seuil , Editions du Rocher , Pascal Bruckner , livres , censure , gauche , droite , JDD , Cnews , cancel culture , wokisme , auteurs , écrivains

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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Alexandre Jardin

Alexandre Jardin est écrivain, pamphlétaire, et fondateur du mouvement citoyen "Bleu, Blanc Zèbre"

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Daniel Salvatore Schiffer

Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.

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