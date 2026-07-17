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POINT DE VUE

17 juillet 2026

“Dernier espoir de la France”: mais que voit réellement Elon Musk en Marine Le Pen que feignent de ne pas comprendre les dirigeants européens

Elon Musk a déclaré : « Elle est le dernier espoir de la France », en réaction à un post de Basil the Great soulignant que les chiffres de sondage de Marine Le Pen avaient « décollé en flèche » avant la dernière élection présidentielle en 2022, où Macron était à 27 % et Le Pen à 23 %.

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Etats-Unis , France , Politique , RN , Rassemblement National , Marine Lepen , Elon Musk , Présidentielles , présidentielle 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Ferghane Azihari

Ferghane Azihari est journaliste et analyste indépendant spécialisé dans les politiques publiques. Il est membre du réseau European students for Liberty et Young Voices, et collabore régulièrement avec divers médias et think tanks libéraux français et américains. Il vient de publier L'Islam contre la modernité, aux éditions La Cité, 2026.