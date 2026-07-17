POINT DE VUE

“Dernier espoir de la France”: mais que voit réellement Elon Musk en Marine Le Pen que feignent de ne pas comprendre les dirigeants européens

Elon Musk a déclaré : « Elle est le dernier espoir de la France », en réaction à un post de Basil the Great soulignant que les chiffres de sondage de Marine Le Pen avaient « décollé en flèche » avant la dernière élection présidentielle en 2022, où Macron était à 27 % et Le Pen à 23 %.