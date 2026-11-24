DEFAITE COLLECTIVE
24 novembre 2026
Dérèglement climatique : et s’il était temps de tirer les leçons de l’échec des COP successives
Depuis Rio en 1992, les émissions mondiales de CO2 ont pourtant progressé de 67 %, soit environ 2 % par an, malgré trente ans de conférences, de promesses et de sommets toujours plus fréquentés. À Antalya, l'Union européenne a préféré repartir sans accord plutôt que de cautionner un texte vidé de toute mention des énergies fossiles, pendant que Washington, Moscou et Pékin s'engageaient de leur côté à garantir la libre circulation mondiale du pétrole. Ce blocage marque-t-il simplement un échec de plus, ou le véritable acte de décès d'un processus devenu incapable de produire le moindre résultat concret ?
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Ce qu'il faut en retenir :
Trente ans de COP n'ont pas empêché une hausse de 67 % des émissions de CO₂, faute de consensus réel.
Les grandes puissances privilégient l'énergie abondante et la croissance, isolant une UE menacée de décroissance.
Les politiques climatiques menées pèsent sur l'industrie et la prospérité tout en négligeant le nucléaire.
L'auteur préconise d'arrêter ces sommets coûteux et de recentrer les échanges sur des réunions techniques.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.