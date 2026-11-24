DEFAITE COLLECTIVE

Dérèglement climatique : et s’il était temps de tirer les leçons de l’échec des COP successives

Depuis Rio en 1992, les émissions mondiales de CO2 ont pourtant progressé de 67 %, soit environ 2 % par an, malgré trente ans de conférences, de promesses et de sommets toujours plus fréquentés. À Antalya, l'Union européenne a préféré repartir sans accord plutôt que de cautionner un texte vidé de toute mention des énergies fossiles, pendant que Washington, Moscou et Pékin s'engageaient de leur côté à garantir la libre circulation mondiale du pétrole. Ce blocage marque-t-il simplement un échec de plus, ou le véritable acte de décès d'un processus devenu incapable de produire le moindre résultat concret ?