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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu participe à une conférence de presse lors d'une visite au siège de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), à Paris, le 30 avril 2026.
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CASSE-TETE

16 juin 2026

Dérapage incontrôlé : Sébastien Lecornu tente de déminer le terrain du budget 2027

La méthode Lecornu (suite) : profitant d’une accalmie après le séisme provoqué par l’affaire Lyhanna, le Premier ministre reprend son bâton de pèlerin pour tenter de boucler le budget 2027 à coup de lettres de cadrage et de rencontres à Matignon.

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MOTS-CLES

Budget 2027 , Sébastien Lecornu , gouvernement , assemblée nationale , censure , Emmanuel Macron , présidentielles 2027 , lettre de cadrage , négociations

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.