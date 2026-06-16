CASSE-TETE

16 juin 2026

Dérapage incontrôlé : Sébastien Lecornu tente de déminer le terrain du budget 2027

La méthode Lecornu (suite) : profitant d’une accalmie après le séisme provoqué par l’affaire Lyhanna, le Premier ministre reprend son bâton de pèlerin pour tenter de boucler le budget 2027 à coup de lettres de cadrage et de rencontres à Matignon.