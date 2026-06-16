CASSE-TETE
16 juin 2026
Dérapage incontrôlé : Sébastien Lecornu tente de déminer le terrain du budget 2027
La méthode Lecornu (suite) : profitant d’une accalmie après le séisme provoqué par l’affaire Lyhanna, le Premier ministre reprend son bâton de pèlerin pour tenter de boucler le budget 2027 à coup de lettres de cadrage et de rencontres à Matignon.
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A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.