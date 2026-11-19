Le premium tire les comptes. Chez American Airlines, les recettes premium ont progressé de 22,9 % au troisième trimestre 2026. Chez Air France-KLM, la recette par passager a augmenté de 11,5 % en Business et Première, contre +5 % en Economy. Selon Paul Chiambaretto, 25 % des passagers font plus de la moitié de la recette d’un vol. econotimeslechotouristique

Les compagnies font payer ceux qui ne regardent pas le prix. Les clients en classe affaires, souvent payés par leur employeur, encaissent les hausses. La classe économique, elle, est ménagée.

Les low cost sont les plus exposées. Seul le prix les distingue, et le carburant pèse plus lourd dans leurs coûts : elles suppriment des vols plutôt que d’augmenter ouvertement leurs tarifs.