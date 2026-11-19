TRANSPORT AERIEN
19 novembre 2026
“La demande est insatiable” : les compagnies aériennes ne cessent d’ajouter des sièges Premium malgré la crise du pétrole
Kérosène au plus haut, trafic mondial qui stagne, bénéfices du secteur divisés par deux selon l’IATA : les compagnies aériennes devraient souffrir. Pourtant, Air France-KLM, Delta ou Virgin Atlantic affichent de bons résultats en misant tout sur leurs classes premium. Pour Paul Chiambaretto, directeur de la chaire Pégase à Montpellier Business School, ce n’est pas un paradoxe mais une stratégie, qui dessine un transport aérien à deux vitesses et menace la démocratisation de l’avion.
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Ce qu’il faut en retenir :
Le premium tire les comptes. Chez American Airlines, les recettes premium ont progressé de 22,9 % au troisième trimestre 2026. Chez Air France-KLM, la recette par passager a augmenté de 11,5 % en Business et Première, contre +5 % en Economy. Selon Paul Chiambaretto, 25 % des passagers font plus de la moitié de la recette d’un vol. econotimeslechotouristique
Les compagnies font payer ceux qui ne regardent pas le prix. Les clients en classe affaires, souvent payés par leur employeur, encaissent les hausses. La classe économique, elle, est ménagée.
Les low cost sont les plus exposées. Seul le prix les distingue, et le carburant pèse plus lourd dans leurs coûts : elles suppriment des vols plutôt que d’augmenter ouvertement leurs tarifs.
Un aérien à deux vitesses, et une France qui décroche. Le milieu de gamme disparaît entre premium et low cost dégradé. La France perd des passagers, entre croissance faible et taxe sur les billets d’avion.
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Paul Chiambaretto, Professeur à Montpellier Business School et directeur de la Chaire Pégase, la première chaire française dédiée à l’économie et au management du transport aérien.
Paul Chiambaretto, Professeur à Montpellier Business School et directeur de la Chaire Pégase, la première chaire française dédiée à l’économie et au management du transport aérien.