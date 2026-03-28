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Un homme se tient dans une rue de Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, le 22 janvier 2026. (Image d'illustration)
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ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE DEVECCHIO

28 mars 2026

"De l’assimilation à la nouvelle France de Mélenchon, les banlieues sont devenues le laboratoire du séparatisme"

Les municipales en banlieue, notamment à Saint-Denis, ravivent le débat sur le communautarisme et l’abandon des classes populaires. Alexandre Devecchio y voit la confirmation d’un basculement profond, à la fois démographique, culturel et politique.

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MOTS-CLES

Politique , société , la France , LFI , banlieues

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Devecchio

Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro. Il est responsable du FigaroVox. 

Il a notamment publié "Recomposition" aux éditions du Cerf

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