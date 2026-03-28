ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE DEVECCHIO
28 mars 2026
"De l’assimilation à la nouvelle France de Mélenchon, les banlieues sont devenues le laboratoire du séparatisme"
Les municipales en banlieue, notamment à Saint-Denis, ravivent le débat sur le communautarisme et l’abandon des classes populaires. Alexandre Devecchio y voit la confirmation d’un basculement profond, à la fois démographique, culturel et politique.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESPolitique , société , la France , LFI , banlieues
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro. Il est responsable du FigaroVox.
Il a notamment publié "Recomposition" aux éditions du Cerf.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro. Il est responsable du FigaroVox.
Il a notamment publié "Recomposition" aux éditions du Cerf.