ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE DEVECCHIO

28 mars 2026

"De l’assimilation à la nouvelle France de Mélenchon, les banlieues sont devenues le laboratoire du séparatisme"

Les municipales en banlieue, notamment à Saint-Denis, ravivent le débat sur le communautarisme et l’abandon des classes populaires. Alexandre Devecchio y voit la confirmation d’un basculement profond, à la fois démographique, culturel et politique.