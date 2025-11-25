POLITIQUE
Union européenne. (Image d'illustration)

© Reuters

25 novembre 2025

De la COP30 à l’Ukraine, ces revers en série qui placent l’Europe face à son déclin

Surprise par le nouveau rapport de forces imposé par les BRICS au Brésil et prise de court par le plan de paix russo américain pour l’Ukraine, l’Europe peine à se forger une place dans un monde multipolaire

Arthur Kenigsberg Go to Arthur Kenigsberg page et Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

Arthur Kenigsberg

Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans. 

Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

