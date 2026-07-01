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SANS FOI NI LOI

1 juillet 2026

De « Hamza la douane » du canal Saint-Martin aux tueurs de Louis, portrait d’une génération que la France est devenue incapable de gérer

Comment un enfant bascule-t-il dans une spirale de violence et de délinquance ? Pour plusieurs spécialistes, il n'existe pas de point de rupture unique, mais une accumulation de défaillances éducatives, familiales et sociales qui, dès le plus jeune âge, rendent certains parcours de plus en plus difficiles à redresser.

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Francis Nachbar Go to Francis Nachbar page , Sébastien Tertrais Go to Sébastien Tertrais page et Patrick Hourdé Go to Patrick Hourdé page

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MOTS-CLES

France , délinquance , police , Justice , jeunesse , douanier , canal saint martin

THEMATIQUES

Sécurité
A PROPOS DES AUTEURS
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Francis Nachbar
Ex procureur de la république

Francis Nachbar a été procureur de la République du Havre pendant 7 ans. Désormais retraité, cet ancien magistrat met son expertise au service de l'AVANE, l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées.

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Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.

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Patrick Hourdé
Psychiatre auprès des tribunaux

Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie 

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