POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président américain Donald Trump s'entretient avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant leur rencontre au Forum économique mondial de Davos, le 21 janvier 2020.

©

Le président américain Donald Trump s'entretient avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant leur rencontre au Forum économique mondial de Davos, le 21 janvier 2020.

ATLANTICO BUSINESS

19 janvier 2026

Davos : Donald Trump vient dans le cœur du cyclone qu’il a lui-même provoqué sur le capitalisme libéral

Le berceau de la « mondialisation heureuse » veut répondre à ceux qui dessinent un « nouvel ordre concurrentiel » fondé sur la force. Le Forum économique mondial (WEF) va réunir jusqu’au 23 janvier plus de 3 000 dirigeants politiques et chefs d’entreprise venus du monde entier, dont une très importante délégation américaine.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande
2Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?
3La consommation d’électricité a été la même en 2025 qu’en 2001 mais, pour une raison « étrange », les projections officielles ne cessent d’affirmer qu’elle augmente de manière exponentielle…
4Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens
5Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?
6Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins
7Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte