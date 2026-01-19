©
Le président américain Donald Trump s'entretient avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avant leur rencontre au Forum économique mondial de Davos, le 21 janvier 2020.
19 janvier 2026
Davos : Donald Trump vient dans le cœur du cyclone qu’il a lui-même provoqué sur le capitalisme libéral
Le berceau de la « mondialisation heureuse » veut répondre à ceux qui dessinent un « nouvel ordre concurrentiel » fondé sur la force. Le Forum économique mondial (WEF) va réunir jusqu’au 23 janvier plus de 3 000 dirigeants politiques et chefs d’entreprise venus du monde entier, dont une très importante délégation américaine.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
