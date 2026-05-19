RELATIONS FRANCO-ALGERIENNES

19 mai 2026

Darmanin à Alger : derrière la vraie-fausse réconciliation entre la France et l’Algérie, la longue liste des renoncements du gouvernement français

Les relations franco-algériennes connaissent une nouvelle phase de contacts diplomatiques intensifs, marquée par plusieurs visites ministérielles et des signaux de rapprochement. Mais derrière cette apparente détente, les désaccords restent profonds et les négociations s’annoncent particulièrement complexes sur les dossiers sensibles.