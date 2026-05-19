RELATIONS FRANCO-ALGERIENNES
19 mai 2026
Darmanin à Alger : derrière la vraie-fausse réconciliation entre la France et l’Algérie, la longue liste des renoncements du gouvernement français
Les relations franco-algériennes connaissent une nouvelle phase de contacts diplomatiques intensifs, marquée par plusieurs visites ministérielles et des signaux de rapprochement. Mais derrière cette apparente détente, les désaccords restent profonds et les négociations s’annoncent particulièrement complexes sur les dossiers sensibles.
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MOTS-CLESAlgérie , relations franco-algériennes , Gérald Darmanin , Emmanuel Macron , OQTF , immigration
THEMATIQUESInternational
Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.
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Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.