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Le ministre algérien de la Justice, Lotfi Boudjemaa, reçoit le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, lors d'une réunion bilatérale au siège du ministère à Alger le 18 mai 2026.
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RELATIONS FRANCO-ALGERIENNES

19 mai 2026

Darmanin à Alger : derrière la vraie-fausse réconciliation entre la France et l’Algérie, la longue liste des renoncements du gouvernement français

Les relations franco-algériennes connaissent une nouvelle phase de contacts diplomatiques intensifs, marquée par plusieurs visites ministérielles et des signaux de rapprochement. Mais derrière cette apparente détente, les désaccords restent profonds et les négociations s’annoncent particulièrement complexes sur les dossiers sensibles.

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MOTS-CLES

Algérie , relations franco-algériennes , Gérald Darmanin , Emmanuel Macron , OQTF , immigration

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Driencourt

Xavier Driencourt est diplomate. Ancien directeur général de l’administration du Quai d’Orsay, chef de l’Inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020.