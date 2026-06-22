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L'ancien président français et député socialiste François Hollande assiste à un rassemblement de la gauche sociale-démocrate à Pontoise, au nord de Paris, le 16 novembre 2025.
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SCENARIO INCERTAIN

22 juin 2026

Présidentielle 2027 : l’élection qui se jouera en… décembre 2026 ?

Bardella loin devant, le bloc central fragmenté entre Philippe et Attal, et une décision de justice le 7 juillet qui pourrait tout rebattre : la présidentielle 2027 est officiellement lancée - sauf que personne ne sait encore vraiment sur quel échiquier elle se jouera. Dans ce brouillard, François Hollande a fait un choix surprenant : ne pas se déclarer avant décembre. Calcul d'usure, pari sur l'essoufflement des autres, ou simple lucidité sur le moment où les Français entrent vraiment en campagne ? Pour trois observateurs, la réponse est la même : ce sont les dernières semaines de 2026 qui diront qui a réellement une chance - et qui s'est brûlé les ailes trop tôt.

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MOTS-CLES

élection présidentielle 2027 , François Hollande , candidature , centre , gauche , PS , Parti Socialiste , RN , Rassemblement National , LFI , France Insoumise , Marine le Pen , Jean-Luc Mélenchon , Jérôme Bardella

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul-François Paoli
Essayiste

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.   

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Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

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Pierre Bréchon

Pierre Bréchon est professeur émérite de science politique à l’IEP de Grenoble, chercheur au laboratoire PACTE, directeur honoraire de l’IEP de Grenoble, et auteur notamment de Comportements et attitudes politiques aux Presses universitaires Grenoble. Il a également dirigé l'ouvrage Les élections présidentielles sous la Ve République (Documentation française). 

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