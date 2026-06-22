SCENARIO INCERTAIN

22 juin 2026

Présidentielle 2027 : l’élection qui se jouera en… décembre 2026 ?

Bardella loin devant, le bloc central fragmenté entre Philippe et Attal, et une décision de justice le 7 juillet qui pourrait tout rebattre : la présidentielle 2027 est officiellement lancée - sauf que personne ne sait encore vraiment sur quel échiquier elle se jouera. Dans ce brouillard, François Hollande a fait un choix surprenant : ne pas se déclarer avant décembre. Calcul d'usure, pari sur l'essoufflement des autres, ou simple lucidité sur le moment où les Français entrent vraiment en campagne ? Pour trois observateurs, la réponse est la même : ce sont les dernières semaines de 2026 qui diront qui a réellement une chance - et qui s'est brûlé les ailes trop tôt.