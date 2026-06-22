SCENARIO INCERTAIN
22 juin 2026
Présidentielle 2027 : l’élection qui se jouera en… décembre 2026 ?
Bardella loin devant, le bloc central fragmenté entre Philippe et Attal, et une décision de justice le 7 juillet qui pourrait tout rebattre : la présidentielle 2027 est officiellement lancée - sauf que personne ne sait encore vraiment sur quel échiquier elle se jouera. Dans ce brouillard, François Hollande a fait un choix surprenant : ne pas se déclarer avant décembre. Calcul d'usure, pari sur l'essoufflement des autres, ou simple lucidité sur le moment où les Français entrent vraiment en campagne ? Pour trois observateurs, la réponse est la même : ce sont les dernières semaines de 2026 qui diront qui a réellement une chance - et qui s'est brûlé les ailes trop tôt.
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Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.
Pierre Bréchon est professeur émérite de science politique à l’IEP de Grenoble, chercheur au laboratoire PACTE, directeur honoraire de l’IEP de Grenoble, et auteur notamment de Comportements et attitudes politiques aux Presses universitaires Grenoble. Il a également dirigé l'ouvrage Les élections présidentielles sous la Ve République (Documentation française).
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Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.
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Pierre Bréchon est professeur émérite de science politique à l’IEP de Grenoble, chercheur au laboratoire PACTE, directeur honoraire de l’IEP de Grenoble, et auteur notamment de Comportements et attitudes politiques aux Presses universitaires Grenoble. Il a également dirigé l'ouvrage Les élections présidentielles sous la Ve République (Documentation française).