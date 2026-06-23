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Une résidente d'un EHPAD se rafraîchit avec un éventail à Péronnas, dans l'ouest de la France lors d'une période de canicule.
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URGENCE CLIMATIQUE

23 juin 2026

Hôpitaux, écoles, maisons de retraite… : tout climatiser, combien ça coûte exactement ? Et où trouver l’argent…

Entre 3,5 et 10 milliards d'euros : voilà l'écart d'estimations pour climatiser les écoles, collèges, hôpitaux et EHPAD publics de France. Une somme considérable, mais loin d'être hors de portée pour des dépenses publiques qui atteignent 1 700 milliards par an. La vraie question n'est donc pas budgétaire — elle est politique : sommes-nous prêts à faire de l'adaptation climatique une priorité, au prix de renoncements ailleurs ?

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MOTS-CLES

climatisation , canicule , chaleur , Santé , hôpitaux , écoles , collectivités , financement , Coût , patients , soignants , conditions de travail , ehpad

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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Antoine Flahault

Antoine Flahault est médecin et épidémiologiste. Il est actuellement professeur de médecine à l’hôpital Bichat, Université Paris Cité, Inserm UMR 1137.


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).