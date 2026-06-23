DECROISSANCES ET LECONS DE MORALE
23 juin 2026
Transition énergétique et canicule : l’immense échec de la politique française depuis le Grenelle de l’Environnement
38,4 milliards de tonnes de CO₂ émis en 2025 dans le monde. Un nouveau record, encore. Est-ce à dire que les milliards investis depuis les Accords de Paris l'ont été pour rien — ou que la situation serait bien pire encore sans eux ? La réponse est compliquée. Et cela fait partie du problème.
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Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.
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Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.