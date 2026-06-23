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Le soleil se lève sur la tour Eiffel et la basilique du Sacré-Cœur, au sommet de la butte Montmartre à Paris, le 1er juillet 2025. La ville est en alerte rouge face à la canicule : le sommet de la tour Eiffel est fermé, la circulation polluante est interdite et des limitations de vitesse sont en vigueur.
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DECROISSANCES ET LECONS DE MORALE

23 juin 2026

Transition énergétique et canicule : l’immense échec de la politique française depuis le Grenelle de l’Environnement

38,4 milliards de tonnes de CO₂ émis en 2025 dans le monde. Un nouveau record, encore. Est-ce à dire que les milliards investis depuis les Accords de Paris l'ont été pour rien — ou que la situation serait bien pire encore sans eux ? La réponse est compliquée. Et cela fait partie du problème.

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MOTS-CLES

environnement , Grenelle de l'environnement , échec , France , canicule , réchauffement climatique , mix énergétique , énergie nucléaire , Allemagne , supergénérateur , Chine , énergies renouvelables

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Favennec
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Jean-François Raux

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.