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23 juin 2026
Sanchez connection : derrière la chute de l’épouse du premier ministre espagnol, l’incroyable corruption de la galaxie socialiste ibérique
Les déboires judiciaires de Begoña Gomez, ajoutés aux enquêtes pour trafic d’influence touchant l’ancien leader espagnol José Luis Zapatero, suggèrent l’existence d’un « système PSOE » en matière de corruption.
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MOTS-CLESEspagne , corruption , trafic d'influence , Pedro Sanchez , Begoña Gómez , José Luis Zapatero , PSOE
THEMATIQUESInternational
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