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A Madrid, des manifestants anti-corruption brandissent les portraits de Pedro Sánchez et de son épouse Begoña Gómez
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23 juin 2026

Sanchez connection : derrière la chute de l’épouse du premier ministre espagnol, l’incroyable corruption de la galaxie socialiste ibérique

Les déboires judiciaires de Begoña Gomez, ajoutés aux enquêtes pour trafic d’influence touchant l’ancien leader espagnol José Luis Zapatero, suggèrent l’existence d’un « système PSOE » en matière de corruption.

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MOTS-CLES

Espagne , corruption , trafic d'influence , Pedro Sanchez , Begoña Gómez , José Luis Zapatero , PSOE

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 