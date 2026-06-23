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Une pancarte reprenant l'image du drapeau français avec la devise liberté, égalité, fraternité.
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APPEL AU REDRESSEMENT

23 juin 2026

À tous ceux qui disent autour de moi que la France est foutue, que le Royaume-Uni est foutu…

Vous manquez cruellement de culture historique. Vous regardez le présent avec des yeux de 2026, sans jamais avoir ouvert les livres qui racontent comment notre pays a déjà frôlé l’extinction… et s’en est toujours relevé plus grand.

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MOTS-CLES

France , Royaume-Uni , Guerre de cent ans , déclin , redressement , renaissance , wokisme , effondrement , George Soros

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).