APPEL AU REDRESSEMENT
23 juin 2026
À tous ceux qui disent autour de moi que la France est foutue, que le Royaume-Uni est foutu…
Vous manquez cruellement de culture historique. Vous regardez le présent avec des yeux de 2026, sans jamais avoir ouvert les livres qui racontent comment notre pays a déjà frôlé l’extinction… et s’en est toujours relevé plus grand.
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MOTS-CLESFrance , Royaume-Uni , Guerre de cent ans , déclin , redressement , renaissance , wokisme , effondrement , George Soros
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
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