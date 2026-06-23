APPEL AU REDRESSEMENT

23 juin 2026

À tous ceux qui disent autour de moi que la France est foutue, que le Royaume-Uni est foutu…

Vous manquez cruellement de culture historique. Vous regardez le présent avec des yeux de 2026, sans jamais avoir ouvert les livres qui racontent comment notre pays a déjà frôlé l’extinction… et s’en est toujours relevé plus grand.