CONTINENT ENGLOUTI
7 juillet 2026
Dans les profondeurs de nos océans, l’évolution des espèces tourne à plein régime
Loin sous la surface de l'océan se trouve le plus vaste et le moins exploré des habitats de la Terre. Les grands fonds marins sont froids, sombres, soumis à une pression extrême – et abritent une quantité considérable de vie encore inconnue.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de microbiologie marine, Université d'East Anglia
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