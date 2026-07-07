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CONTINENT ENGLOUTI

7 juillet 2026

Dans les profondeurs de nos océans, l’évolution des espèces tourne à plein régime

Loin sous la surface de l'océan se trouve le plus vaste et le moins exploré des habitats de la Terre. Les grands fonds marins sont froids, sombres, soumis à une pression extrême – et abritent une quantité considérable de vie encore inconnue.

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MOTS-CLES

biologie , science , océans , abysses , profondeurs , formes de vie , recherche , diversité génétique , taux d'évolution , adn , protéines

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Mock
Professeur

Professeur de microbiologie marine, Université d'East Anglia

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