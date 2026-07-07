CONTINENT ENGLOUTI

Dans les profondeurs de nos océans, l’évolution des espèces tourne à plein régime

Loin sous la surface de l'océan se trouve le plus vaste et le moins exploré des habitats de la Terre. Les grands fonds marins sont froids, sombres, soumis à une pression extrême – et abritent une quantité considérable de vie encore inconnue.