Economie dans la zone euro (image d'illustration)

18 novembre 2025

Croissance : Bruxelles relève ses prévisions. L’Allemagne se réveille. la France traîne le boulet de sa dette

La Commission de Bruxelles a relevé ses prévisions de croissance en Europe à 1,4 % en 2026, grâce à une résistance meilleure que prévue face aux droits de douane américains, au réveil de l’Allemagne, mais la France reste à la traîne, comme l’Italie. La Pologne, en revanche, bondit à 3,5 %.

