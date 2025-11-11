Une vue du drapeau suisse (image d'illustration).
LETTRE D’HELVETIE
11 novembre 2025
Crise politique : ces leçons suisses
Face à la fragmentation et à la polarisation du débat politique, certaines démocraties comme la France semblent paralysées par leurs divisions. La Suisse, elle, continue d’avancer grâce à une culture du compromis institutionnalisée : la concordance.
Michel de Rougemont, Ingénieur chimiste, Dr sc tech, est consultant indépendant. www.mr-int.ch. Par ses activités dans la chimie fine et l’agriculture, il est confronté, sans les craindre, à maints défis liés à la sûreté des gens et l’environnement. Son essai intitulé “Réarmer la raison. De l’écologie raisonnée à la politique raisonnable” est en vente en ligne sur Amazon.
Il a aussi publié un essai critique “Entre hystérie et négligence climatique”. Il anime un blog blog.mr-int.ch, un site sur le climat climate.mr.int.ch et un autre site sur le contrôle biologique en agriculture about-biocontrol.mr-int.ch.
