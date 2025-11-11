POLITIQUE
Une vue du drapeau suisse (image d'illustration).

© Fabrice COFFRINI / AFP

LETTRE D’HELVETIE

11 novembre 2025

Crise politique : ces leçons suisses

Face à la fragmentation et à la polarisation du débat politique, certaines démocraties comme la France semblent paralysées par leurs divisions. La Suisse, elle, continue d’avancer grâce à une culture du compromis institutionnalisée : la concordance.

Photo of Michel de Rougemont
Michel de Rougemont Go to Michel de Rougemont page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Michel de Rougemont image
Michel de Rougemont

Michel de Rougemont, Ingénieur chimiste, Dr sc tech, est consultant indépendant.
Il a aussi publié un essai critique “Entre hystérie et négligence climatique”. Il anime un blog blog.mr-int.ch, un site sur le climat climate.mr.int.ch et un autre site sur le contrôle biologique en agriculture about-biocontrol.mr-int.ch.

 

