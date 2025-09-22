Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Sociétéil y a 9 heures
Vincent Bolloré pose avant une audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les procédures d'octroi des autorisations des services de télévisions nationales à l'Assemblée nationale à Paris, le 13 mars 2024.
Vincent Bolloré pose avant une audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les procédures d'octroi des autorisations des services de télévisions nationales à l'Assemblée nationale à Paris, le 13 mars 2024. © ALAIN JOCARD / AFP
Guerre des chaînes

Crise ou renouveau démocratique ? Voilà ce qui se joue vraiment dans la guerre entre service public de l’audiovisuel et galaxie Bolloré

Les propos accusateurs de la présidente du groupe France Télévision portés à la chaîne CNews l'accusant d'être d'extrême droite sont le dernier avatar du climat tendu entre médias publics et le groupe Bolloré.

avec Chantal DelsoletEric DeschavanneetJeremy Stubbs
author imageChantal Delsol

No description

Voir la bio »
author imageEric Deschavanne

Eric Deschavanne est professeur de philosophie.

A 48 ans, il anime depuis quinze ans à la Sorbonne, avec Pierre-Henri Tavoillot, le Collège de philosophie. Il a été, après un passage comme chargé de mission auprès du Ministre de l’Education nationale Luc Ferry, l’un des rapporteurs de la Commission présidé par Claude Thélot qui organisa le grand débat national sur l’avenir de l’Ecole en 2003-2004.

Il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).

Voir la bio »
author imageJeremy Stubbs

Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique). 

Voir la bio »

Crise ou renouveau démocratique ? Voilà ce qui se joue vraiment dans la guerre entre service public de l’audiovisuel et galaxie Bolloré

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés