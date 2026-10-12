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Blurred backgroundDeux journalistes décryptent avec des lycéens, au lycée Lacordaire à Marseille, le traitement par les médias de la grippe H1N1.
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ABANDON COLLECTIF

12 octobre 2026

Crise des lycées ou la nouvelle trahison des clercs : quand les élites renoncent à transmettre

La crise que traversent aujourd’hui les lycées en France ne saurait se réduire à la dégradation des conditions d’enseignement ou aux difficultés croissantes du métier de professeur. Elle révèle une crise plus profonde, tenant au sens même à donner à l’institution scolaire : transmettre des savoirs, former des esprits libres et construire une culture commune.

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MOTS-CLES

Lycées , tribune , Lycéens , éducation , instruction , transmission , abandon

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Stéphane Morel

Stéphane Morel est secrétaire général de Nouvel essor français

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