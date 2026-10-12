ABANDON COLLECTIF

Crise des lycées ou la nouvelle trahison des clercs : quand les élites renoncent à transmettre

La crise que traversent aujourd’hui les lycées en France ne saurait se réduire à la dégradation des conditions d’enseignement ou aux difficultés croissantes du métier de professeur. Elle révèle une crise plus profonde, tenant au sens même à donner à l’institution scolaire : transmettre des savoirs, former des esprits libres et construire une culture commune.