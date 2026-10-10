L’HEURE DES COMPTES

Crise de la dette : la France est-elle too big to fail… ou too big to save ?

Avec un taux d’emprunt à 10 ans au-delà de 4,7 %, la France inquiète plus que jamais les marchés. Même Paul Krugman, prix Nobel d’économie classé à gauche et longtemps défenseur du modèle français, la juge désormais « too big to save ». Alors que l’inquiétude monte, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a assuré jeudi que l’institution « disposait d’outils pour contrecarrer les dynamiques de marché injustifiées ». Mais ce filet de sécurité suffira-t-il ?