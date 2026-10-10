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Drapeau Français en lambeaux. (Image d'illustration)
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L’HEURE DES COMPTES

10 octobre 2026

Crise de la dette : la France est-elle too big to fail… ou too big to save ?

Avec un taux d’emprunt à 10 ans au-delà de 4,7 %, la France inquiète plus que jamais les marchés. Même Paul Krugman, prix Nobel d’économie classé à gauche et longtemps défenseur du modèle français, la juge désormais « too big to save ». Alors que l’inquiétude monte, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a assuré jeudi que l’institution « disposait d’outils pour contrecarrer les dynamiques de marché injustifiées ». Mais ce filet de sécurité suffira-t-il ?

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MOTS-CLES

BCE , dette française , la France , Allemagne , réforme des retraites , Christine Lagarde , Budget 2027 , Paul Krugman , marchés financiers , répression financière , crise de la dette

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain Pitous

Alain Pitous, est ancien CIO de sociétés de gestion, désormais consultant. Président d’un Family Office.

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Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

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Bruno Colmant
Economiste

Bruno Marie Léon Nicolas Colmant est Docteur en économie appliquée et membre de l'Académie royale de Belgique.