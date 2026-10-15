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185 517 formations, 3 674 certifications, plus de 20 000 organismes référencés début 2022. La fraude, que Tracfin chiffrait à 43,2 M€ en 2021, se situerait en réalité entre 43 et 250 M€ par an sur 2021-2025.
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POINT DE VUE

15 octobre 2026

CPF, le panier méga troué de la formation professionnelle

C’était pourtant simple au début : les entreprises mettent un peu de côté pour la formation de leurs salariés, et, de temps en temps, ces derniers utilisent cette épargne spécifique pour acquérir de nouvelles compétences dont les employeurs peuvent se servir. Sur le papier, tout le monde est content.

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MOTS-CLES

CPF , formation professionnelle , Compte Personnel de Formation , URSSAF , cour des comptes , Budget

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Hash 16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

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