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Coup de chaud sur Bab el Mandeb : et si les Houthis du Yémen étaient l’étincelle qui faisait exploser la poudrière économique mondiale ?

Après Ormuz, la menace d’un blocage du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis fait planer le risque d’un nouveau choc pétrolier mondial. Entre flambée des prix, tensions sur les dettes et fragilité européenne, cette crise pourrait provoquer un redoutable effet domino.