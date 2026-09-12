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Des combattants soutenant le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et basé à Aden se rassemblent lors d’une veillée sur les rives de la mer Rouge, à Khokha, dans la province occidentale de Hodeïda, le 20 juillet 2026. Ils réclament la reprise des hostilités contre les Houthis, qui contrôlent actuellement la capitale, Sanaa.
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MENACE

12 septembre 2026

Coup de chaud sur Bab el Mandeb : et si les Houthis du Yémen étaient l’étincelle qui faisait exploser la poudrière économique mondiale ?

Après Ormuz, la menace d’un blocage du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis fait planer le risque d’un nouveau choc pétrolier mondial. Entre flambée des prix, tensions sur les dettes et fragilité européenne, cette crise pourrait provoquer un redoutable effet domino.

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MOTS-CLES

houthis , Yémen , conflits armés , société , économie , route commerciale , Récession , choc pétrolier , commerce , Crise énergétique

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

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