MENACE
12 septembre 2026
Coup de chaud sur Bab el Mandeb : et si les Houthis du Yémen étaient l’étincelle qui faisait exploser la poudrière économique mondiale ?
Après Ormuz, la menace d’un blocage du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis fait planer le risque d’un nouveau choc pétrolier mondial. Entre flambée des prix, tensions sur les dettes et fragilité européenne, cette crise pourrait provoquer un redoutable effet domino.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
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Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.