Cette photographie montre une vue du ministère français de l’Économie et des Finances, également appelé la « forteresse de Bercy », à Paris, le 10 novembre 2025. (Image d'illustration)
ATLANTICO-BUSINESS

21 février 2026

Contre l’avis de Bercy, le Sénat vient de durcir les sanctions contre les retards de paiement

Contre l’avis de Bercy, le Sénat vient de durcir les sanctions contre les retards de paiement. Le dispositif vise les mauvais payeurs du secteur privé, mais aussi l’État et les collectivités locales, qui sont très souvent de très mauvais élèves. C’est un signal fort en direction des chambres régionales des comptes, dont la mission devrait être de surveiller le système de financement.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

Sénat , ordre public , État , collectivités locales , fournisseurs , délais de paiement , la France , Bercy

