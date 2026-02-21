ATLANTICO-BUSINESS
21 février 2026
Contre l’avis de Bercy, le Sénat vient de durcir les sanctions contre les retards de paiement
Contre l’avis de Bercy, le Sénat vient de durcir les sanctions contre les retards de paiement. Le dispositif vise les mauvais payeurs du secteur privé, mais aussi l’État et les collectivités locales, qui sont très souvent de très mauvais élèves. C’est un signal fort en direction des chambres régionales des comptes, dont la mission devrait être de surveiller le système de financement.
MOTS-CLESSénat , ordre public , État , collectivités locales , fournisseurs , délais de paiement , la France , Bercy
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
