TOUJOURS SE COUVRIR

20 janvier 2026

Contrairement aux idées reçues, avoir froid ne rend pas malade, alors pourquoi les maladies sont-elles plus fréquentes en hiver ?

Beaucoup de gens pensent que le froid rend malade, mais la science moderne montre que le lien entre l’hiver et les infections respiratoires est plus complexe. Le froid ne cause pas directement les maladies : il crée plutôt des conditions qui favorisent la survie des virus et affaiblissent nos défenses naturelles.

2 min de lecture

MOTS-CLES

Santé , hiver , froid , maladie , virus , aération , vitamines , corps

THEMATIQUES

Santé
