Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'exprime lors d'un événement à l'hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem, le 27 juillet 2025. (Image d'illustration)
Impasse politique

Construction de nouvelle colonie et nouvelle offensive sur Gaza : mais où va Israël ?

Le gouvernement Netanyahou a validé la construction de colonies dans la zone E1, entre Hébron et Ramallah, au mépris des mises en garde internationales. Une initiative qui matérialise sur le terrain la volonté de bloquer toute perspective de solution à deux États et qui révèle une stratégie d’accélération dictée par l’idéologie et le soutien de Donald Trump. Selon Denis Charbit, Israël rompt avec quarante ans de contraintes diplomatiques et ouvre une ère d’exaltation dangereuse, où plus rien ne semble compter sinon la survie politique d’un pouvoir en quête de légitimité.

Denis Charbit est professeur de science politique à l'Université ouverte d'Israël. Son dernier livre publié : « Israël et ses paradoxes » (éditions du Cavalier Bleu en 2023).

 

