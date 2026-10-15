DIPLOMATIE EUROPEENNE
15 octobre 2026
Conseil européen : la France, ce pays qui défend si mal son intérêt national
Handicapée par une crise financière interne et l'affaiblissement politique d'Emmanuel Macron, la France peine à faire entendre sa voix à Bruxelles. Entre totémisation dépassée du couple franco-allemand, méconnaissance du fonctionnement communautaire et arrogance perçue, Paris doit repenser sa méthode pour défendre efficacement ses intérêts face à ses partenaires européens.
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MOTS-CLESConseil européen , France , Union européenne , négociations , intérêt national , Emmanuel Macron , élites
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).