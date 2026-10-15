DIPLOMATIE EUROPEENNE

Conseil européen : la France, ce pays qui défend si mal son intérêt national

Handicapée par une crise financière interne et l'affaiblissement politique d'Emmanuel Macron, la France peine à faire entendre sa voix à Bruxelles. Entre totémisation dépassée du couple franco-allemand, méconnaissance du fonctionnement communautaire et arrogance perçue, Paris doit repenser sa méthode pour défendre efficacement ses intérêts face à ses partenaires européens.