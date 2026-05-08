LIBERTES PUBLIQUES

8 mai 2026

Confiscations de biens pour délit d’opinion : quand la droite se fourvoie dans une injustifiable dérive liberticide

Entre lutte contre l’entrisme islamiste et risque d’arbitraire administratif, le projet défendu par Bruno Retailleau soulève de lourdes interrogations constitutionnelles. Derrière l’objectif sécuritaire affiché, juristes et avocats alertent sur un possible basculement vers un outil de sanction patrimoniale préventive aux contours flous.