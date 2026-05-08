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Bruno Retailleau le 29 avril 2026. (Image d'illustration)
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LIBERTES PUBLIQUES

8 mai 2026

Confiscations de biens pour délit d’opinion : quand la droite se fourvoie dans une injustifiable dérive liberticide

Entre lutte contre l’entrisme islamiste et risque d’arbitraire administratif, le projet défendu par Bruno Retailleau soulève de lourdes interrogations constitutionnelles. Derrière l’objectif sécuritaire affiché, juristes et avocats alertent sur un possible basculement vers un outil de sanction patrimoniale préventive aux contours flous.

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MOTS-CLES

Politique , confiscation , liberté , société , opinion , délit , liberticide , délit d'opinion , droite

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Marie Sève

Pierre-Marie Sève est délégué général de l'Institut pour la Justice. 

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Thibault Mercier

Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.

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