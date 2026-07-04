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4 juillet 2026
Confessions II : pourquoi Madonna compte toujours autant
Quarante ans après ses débuts, Madonna continue de susciter autant de fascination que de controverses. Avec Confessions II, la reine de la pop rappelle que son héritage ne tient pas seulement à ses succès musicaux, mais à une audace artistique et culturelle devenue rare dans l'industrie.
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MOTS-CLESMadonna , pop culture , queer , Féminisme
THEMATIQUESPeople
A PROPOS DES AUTEURS
Doyen associé chargé de l'enseignement, de la pédagogie et de la réussite étudiante, et maître de conférences en médias, art et communication à la Sheffield Hallam University.
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A PROPOS DES AUTEURS
Doyen associé chargé de l'enseignement, de la pédagogie et de la réussite étudiante, et maître de conférences en médias, art et communication à la Sheffield Hallam University.