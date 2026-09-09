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Quatre amies profitent du coucher de soleil.
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ADOLESCENCE

9 septembre 2026

Comment une amitié de qualité favorise le bien-être des adolescents

À l’adolescence, avoir beaucoup d’amis ne suffit pas nécessairement à favoriser le bien-être. Ce qui compte surtout, c’est la qualité des liens : soutien, confiance, sécurité et capacité à gérer les conflits peuvent protéger la santé sociale et émotionnelle des jeunes. Les parents ont eux aussi un rôle à jouer, en montrant l’exemple, en encourageant l’autonomie de leur enfant tout en lui offrant un cadre structurant.

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MOTS-CLES

liens , famille , amis , proches , liens sociaux , réseaux sociaux , atouts , cohésion , Parents , Adolescents , amitié , adolescence , exemplarité , qualité , quantité

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ryan J. Persram

Ryan J. Persram est professeur-chercheur adjoint au Département de psychologie de l'Université métropolitaine de Toronto.