ADOLESCENCE

Comment une amitié de qualité favorise le bien-être des adolescents

À l’adolescence, avoir beaucoup d’amis ne suffit pas nécessairement à favoriser le bien-être. Ce qui compte surtout, c’est la qualité des liens : soutien, confiance, sécurité et capacité à gérer les conflits peuvent protéger la santé sociale et émotionnelle des jeunes. Les parents ont eux aussi un rôle à jouer, en montrant l’exemple, en encourageant l’autonomie de leur enfant tout en lui offrant un cadre structurant.