Le Dr Christian Hinrichs, chercheur à l'Institut national du cancer en immunothérapie pour les cancers HPV+, montre à un patient, survivant d'un cancer métastatique, la différence entre son scanner montrant des tumeurs cancéreuses et un scanner après traitement. (Image d'illustration)
© SAUL LOEB / AFP
HISTOTRIPSIE
8 décembre 2025
Comment les ondes sonores pourraient révolutionner le traitement des tumeurs
Pour toute personne atteinte d'un cancer, les options de traitement peuvent sembler terriblement familières : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, ou une combinaison de ces traitements. Mais une nouvelle approche offre une perspective radicalement différente. Grâce à des ondes sonores contrôlées avec précision, l'histotripsie permet de détruire les tumeurs sans incision cutanée ni lésion des tissus sains.
4 min de lecture
THEMATIQUESScience
Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.
Populaires
Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.