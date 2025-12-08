Comment les ondes sonores pourraient révolutionner le traitement des tumeurs

Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.