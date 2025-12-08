POLITIQUE
Le Dr Christian Hinrichs, chercheur à l'Institut national du cancer en immunothérapie pour les cancers HPV+, montre à un patient, survivant d'un cancer métastatique, la différence entre son scanner montrant des tumeurs cancéreuses et un scanner après traitement. (Image d'illustration)

© SAUL LOEB / AFP

HISTOTRIPSIE

8 décembre 2025

Comment les ondes sonores pourraient révolutionner le traitement des tumeurs

Pour toute personne atteinte d'un cancer, les options de traitement peuvent sembler terriblement familières : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, ou une combinaison de ces traitements. Mais une nouvelle approche offre une perspective radicalement différente. Grâce à des ondes sonores contrôlées avec précision, l'histotripsie permet de détruire les tumeurs sans incision cutanée ni lésion des tissus sains.

Justin Stebbing

4 min de lecture

MOTS-CLES

Santé , cancers , traitements , Histotripsie , chimiothérapie , ondes sonores

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Justin Stebbing image
Justin Stebbing

Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.

