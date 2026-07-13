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Une abeille butine des fleurs de lavande à Valensole, dans le sud de la France.
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HABITATS NATURELS

13 juillet 2026

Comment les abeilles luttent-elles pour survivre cet été ?

Sous l’effet des vagues de chaleur, de la raréfaction des habitats et de l’usage des pesticides, les abeilles et les bourdons font face à des défis croissants pour survivre.

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MOTS-CLES

abeilles , insectes , disparition , espèces , survie , températures , été , lutte , efforts , bataille , bourdons , extinction

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Alex Dittrich

Alex Dittrich est maître de conférences pour le programme de zoologie au campus Brackenhurst de l'université de Nottingham Trent.

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