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Des aurores boréales sont photographiées après un puissant orage solaire au-dessus de Portsall, dans l'ouest de la France, le 19 janvier 2026.
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ENERGIE PERTUBATRICE

8 novembre 2026

Comment la météorologie spatiale alimente les aurores boréales et menace les réseaux électriques au sol

Derrière le spectacle fascinant des aurores boréales se cache un phénomène susceptible de perturber nos infrastructures les plus essentielles. Provoqués par l’activité solaire, les sous-orages magnétiques libèrent à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre une énergie dont les effets peuvent atteindre le sol en quelques minutes. Ces phénomènes lumineux peuvent aussi provoquer des courants électriques capables d'endommager les réseaux et de déclencher des pannes de grande ampleur.

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MOTS-CLES

Météo , science , aurores boréales , dangers , risque , énergie , soleil , électricité , réseaux électriques , Panne d’électricité , nature , conditions météorologiques , menace , coupure de courant , coupure de réseau , Crise énergétique , recherche , beauté , tempêtes

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Sanjay Kumar

Sanjay Kumar est chercheur en sciences et ingénierie du climat et de l’espace à l'Université du Michigan.

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Mark Moldwin

Mark Moldwin est professeur en sciences et ingénierie du climat et de l’espace, ainsi qu’en physique appliquée à l'Université du Michigan.

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