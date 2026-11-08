ENERGIE PERTUBATRICE
8 novembre 2026
Comment la météorologie spatiale alimente les aurores boréales et menace les réseaux électriques au sol
Derrière le spectacle fascinant des aurores boréales se cache un phénomène susceptible de perturber nos infrastructures les plus essentielles. Provoqués par l’activité solaire, les sous-orages magnétiques libèrent à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre une énergie dont les effets peuvent atteindre le sol en quelques minutes. Ces phénomènes lumineux peuvent aussi provoquer des courants électriques capables d'endommager les réseaux et de déclencher des pannes de grande ampleur.
6 min de lecture
MOTS-CLESMétéo , science , aurores boréales , dangers , risque , énergie , soleil , électricité , réseaux électriques , Panne d’électricité , nature , conditions météorologiques , menace , coupure de courant , coupure de réseau , Crise énergétique , recherche , beauté , tempêtes
THEMATIQUESEnvironnement
Sanjay Kumar est chercheur en sciences et ingénierie du climat et de l’espace à l'Université du Michigan.
Mark Moldwin est professeur en sciences et ingénierie du climat et de l’espace, ainsi qu’en physique appliquée à l'Université du Michigan.
Sanjay Kumar est chercheur en sciences et ingénierie du climat et de l’espace à l'Université du Michigan.
Mark Moldwin est professeur en sciences et ingénierie du climat et de l’espace, ainsi qu’en physique appliquée à l'Université du Michigan.