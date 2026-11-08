ENERGIE PERTUBATRICE

Comment la météorologie spatiale alimente les aurores boréales et menace les réseaux électriques au sol

Derrière le spectacle fascinant des aurores boréales se cache un phénomène susceptible de perturber nos infrastructures les plus essentielles. Provoqués par l’activité solaire, les sous-orages magnétiques libèrent à des dizaines de milliers de kilomètres de la Terre une énergie dont les effets peuvent atteindre le sol en quelques minutes. Ces phénomènes lumineux peuvent aussi provoquer des courants électriques capables d'endommager les réseaux et de déclencher des pannes de grande ampleur.