AVENIR POSSIBLE

Comment la France peut (re)devenir la 3e puissance mondiale en lâchant la bride sur le cou de ses PME

« Les Entrepreneurs » (ex-CPME), deuxième organisation patronale de France, a marqué un tournant historique en organisant, ce 25 juin 2026 au Parc des Princes, la première édition de sa « Grande Assemblée des Entrepreneurs ». Pour son Président, Amir Reza-Tofighi, cet événement était l’occasion d’annoncer le nouveau nom de la confédération, mais surtout de placer l’entrepreneur au cœur du débat public, à l’aube de l’élection présidentielle de 2027.