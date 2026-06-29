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AVENIR POSSIBLE

29 juin 2026

Comment la France peut (re)devenir la 3e puissance mondiale en lâchant la bride sur le cou de ses PME

« Les Entrepreneurs » (ex-CPME), deuxième organisation patronale de France, a marqué un tournant historique en organisant, ce 25 juin 2026 au Parc des Princes, la première édition de sa « Grande Assemblée des Entrepreneurs ». Pour son Président, Amir Reza-Tofighi, cet événement était l’occasion d’annoncer le nouveau nom de la confédération, mais surtout de placer l’entrepreneur au cœur du débat public, à l’aube de l’élection présidentielle de 2027.

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MOTS-CLES

entrepreneurs , PME , France , libéralisme , normes , taxes , prélèvements , compétitivité , libdub

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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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