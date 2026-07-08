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Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, s'adresse au public lors de la « Fête champêtre » du parti à Liévin, dans le nord de la France, le 4 juillet 2026.
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DIFFICILE EQUILIBRE

8 juillet 2026

Comment la Cour d’appel a redessiné l’équilibre des pouvoirs entre le politique et la justice

Entre censure des arguments de première instance et défense de la liberté des électeurs, l’arrêt de la cour d’appel illustre le difficile équilibre d’une justice sommée de juger le droit sans bouleverser le calendrier présidentiel.

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RN , Rassemblement National , Marine le Pen , Jordan Bardella , équilibre des pouvoirs , Cour de cassation , Cour d’appel , Justice

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal-Pierre Garbarini

Pascal-Pierre Garbarini est Avocat au Barreau de Paris depuis 1991. Son expertise en matière pénale lui permet d’intervenir aussi bien dans les procédures criminelles qui seront renvoyées devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle que dans les procédures délictuelles dont sont saisis les pôles spécialisés de Magistrats, le Parquet national financier ou les juridictions interrégionales spécialisées contre la criminalité et la délinquance organisée. Il accompagne ainsi dans sa défense le dirigeant d’entreprise, le cadre ainsi que la personne morale suspectés d’avoir commis des délits financiers.

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Léonard Zerbib

Léonard Zerbib est avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.