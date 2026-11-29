CHOIX DES ELECTEURS
29 novembre 2026
Comment la chute du mur de Berlin façonne encore la manière dont les Allemands votent aujourd’hui
Trente-six ans après la chute du mur de Berlin, les fractures entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest continuent de peser sur la vie politique du pays. Alors que l'AfD réalise des scores particulièrement élevés dans les Länder orientaux, les inégalités économiques persistantes, le sentiment de déclassement et le manque de reconnaissance éprouvé par une partie des anciens citoyens de RDA éclairent les différences de comportement électoral.
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L’extrême droite est en pleine ascension en Allemagne : selon les sondages actuels, le parti Alternative für Deutschland (AfD) recueillerait les suffrages de 28 % des électeurs à l’échelle nationale. Il s’agit ainsi du parti le plus populaire du pays, devançant les chrétiens-démocrates — la formation du chancelier allemand Friedrich Merz — qui atteignent 20 %.
Toutefois, le soutien à l’AfD varie selon les régions. Les sondages indiquent que plus de 35 % des électeurs en Allemagne de l’Est soutiennent l’AfD, contre 20 % en Allemagne de l’Ouest. Mes travaux de recherche permettent de comprendre pourquoi, 36 ans après la réunification allemande, des différences subsistent dans les comportements électoraux entre les deux parties du pays.
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Christiane Bertram est chercheuse à l’Institut Hector de recherche en sciences de l’éducation et en psychologie au sein de l'Université de Tübingen.
Christiane Bertram est chercheuse à l’Institut Hector de recherche en sciences de l’éducation et en psychologie au sein de l'Université de Tübingen.