CHOIX DES ELECTEURS

Comment la chute du mur de Berlin façonne encore la manière dont les Allemands votent aujourd’hui

Trente-six ans après la chute du mur de Berlin, les fractures entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest continuent de peser sur la vie politique du pays. Alors que l'AfD réalise des scores particulièrement élevés dans les Länder orientaux, les inégalités économiques persistantes, le sentiment de déclassement et le manque de reconnaissance éprouvé par une partie des anciens citoyens de RDA éclairent les différences de comportement électoral.