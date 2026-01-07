Un vélo. (Image d'illustration)
7 janvier 2026
Comment éviter les blessures en faisant du sport par temps froid, enneigé et glacé
Faire de l’exercice en extérieur durant l’hiver peut être stimulant, mais le froid expose aussi le corps à des risques spécifiques. Comprendre les effets physiologiques du froid et adopter des mesures adaptées avant et après l’effort permet de réduire significativement le risque de blessure.
Le Dr Jen Wilson est praticienne principale de l'exercice et de la santé à l'Académie du sport et du bien-être de l'Université de Nottingham Trent. Ses recherches portent sur les performances en course à pied et le risque de blessure, ainsi que sur l'activité physique pour la prévention des maladies. Elle est administratrice de l'association caritative FiiT for Life, qui cherche à soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques. En outre, elle est thérapeute du sport et entraîneuse de force et de condition physique.
Athalie Redwood-Brown travaille dans le domaine du sport et de la remise en forme depuis 1996. Elle a été athlète de haut niveau et entraîneur en natation, en aviron et maintenant en fitness. Elle a commencé sa carrière universitaire en 2002 à l'université de Reading et, après un bref passage à Oxford, est elle devenue maître de conférences à l'université de Nottingham Trent depuis 2009.
