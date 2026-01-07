Comment éviter les blessures en faisant du sport par temps froid, enneigé et glacé

Le Dr Jen Wilson est praticienne principale de l'exercice et de la santé à l'Académie du sport et du bien-être de l'Université de Nottingham Trent. Ses recherches portent sur les performances en course à pied et le risque de blessure, ainsi que sur l'activité physique pour la prévention des maladies. Elle est administratrice de l'association caritative FiiT for Life, qui cherche à soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques. En outre, elle est thérapeute du sport et entraîneuse de force et de condition physique.