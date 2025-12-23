OBJET INTERSTELLAIRE

23 décembre 2025

Comète 3I/ATLAS : mais où en est l’objet interstellaire qui fonçait vers la terre, et dont certains croyaient qu’il était d’origine extra-terrestre ?

Comme les deux autres objets interstellaires découverts il y a quelques années, ʻOumuamua (2017) et Borisov (2019), la comète 3I/Atlas - découverte en juillet 2025 - représente une opportunité unique pour les astronomes et les scientifiques de mieux comprendre la dynamique et l'origine de ces visiteurs de l'espace.