La comète interstellaire 3I/ATLAS, découverte en juillet 2025, vient de passer au plus près de la Terre le 19 décembre à une distance sûre d’environ 270 millions de kilomètres. (Image d'illustration)
OBJET INTERSTELLAIRE
23 décembre 2025
Comète 3I/ATLAS : mais où en est l’objet interstellaire qui fonçait vers la terre, et dont certains croyaient qu’il était d’origine extra-terrestre ?
Comme les deux autres objets interstellaires découverts il y a quelques années, ʻOumuamua (2017) et Borisov (2019), la comète 3I/Atlas - découverte en juillet 2025 - représente une opportunité unique pour les astronomes et les scientifiques de mieux comprendre la dynamique et l'origine de ces visiteurs de l'espace.
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.
