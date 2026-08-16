POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme lit une édition de la Voix du Nord en 2014.
See image caption
See copyright

A TORT OU A RAISON

16 août 2026

Climat, vaccins, élections : ce qui vous rend le plus furieux (et ce n’est pas forcément ce que vous croyez) 

Pourquoi certains désaccords nous mettent-ils davantage en colère que d’autres ? Une étude menée auprès de plus de 2 000 adultes américains montre que ce n’est pas seulement la différence d’opinion qui nous dérange : c’est surtout lorsque nous sommes convaincus que l’autre se trompe.

Photo of George Loewenstein
Photo of Andras Molnar
George Loewenstein Go to George Loewenstein pageetAndras Molnar Go to Andras Molnar page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

psychologie , science , frustration , recherche , colère , tension , crise , relation , dialogue , échange , excitation , conversation , climat , vaccin , élections , Politique , santé

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
George Loewenstein image
George Loewenstein

George Loewenstein est professeur d'économie et de psychologie à l'Université Carnegie Mellon.

Andras Molnar image
Andras Molnar

Andras Molnar est professeur adjoint de psychologie à l'Université du Michigan.

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite
3Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
4Tout miser sur les fibres ? Vos microbes (et votre santé) vous disent merci
5Edouard Philippe veut “reprendre le contrôle de l’immigration” tout en ignorant complètement la longue liste d’obstacles juridiques à ses propositions
6Atteintes aux libertés publiques : le Conseil constitutionnel remet un carton rouge au gouvernement
7Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie