A TORT OU A RAISON

Climat, vaccins, élections : ce qui vous rend le plus furieux (et ce n’est pas forcément ce que vous croyez)

Pourquoi certains désaccords nous mettent-ils davantage en colère que d’autres ? Une étude menée auprès de plus de 2 000 adultes américains montre que ce n’est pas seulement la différence d’opinion qui nous dérange : c’est surtout lorsque nous sommes convaincus que l’autre se trompe.