A TORT OU A RAISON
16 août 2026
Climat, vaccins, élections : ce qui vous rend le plus furieux (et ce n’est pas forcément ce que vous croyez)
Pourquoi certains désaccords nous mettent-ils davantage en colère que d’autres ? Une étude menée auprès de plus de 2 000 adultes américains montre que ce n’est pas seulement la différence d’opinion qui nous dérange : c’est surtout lorsque nous sommes convaincus que l’autre se trompe.
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A PROPOS DES AUTEURS
George Loewenstein est professeur d'économie et de psychologie à l'Université Carnegie Mellon.
Andras Molnar est professeur adjoint de psychologie à l'Université du Michigan.
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A PROPOS DES AUTEURS
George Loewenstein est professeur d'économie et de psychologie à l'Université Carnegie Mellon.
Andras Molnar est professeur adjoint de psychologie à l'Université du Michigan.