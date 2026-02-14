MALAISE DEMOCRATIQUE
14 février 2026
Clashs à tous les étages et alliances politiques contre nature : le macronisme en décomposition avancée
Clashs internes, rivalités personnelles et alliances locales à géométrie variable : le bloc central bâti autour d’Emmanuel Macron est entré dans une phase de fragmentation accélérée. À l’approche de 2027, l’absence d’un ciment présidentiel révèle des divergences idéologiques longtemps contenues entre Renaissance, Horizons, le MoDem et les anciens de LR ou du PS. Derrière les querelles tactiques, la cohérence même du « en même temps » vacille, posant la question de l’avenir d’un courant né pour conquérir le pouvoir plus que pour durer.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.
