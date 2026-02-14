MALAISE DEMOCRATIQUE

14 février 2026

Clashs à tous les étages et alliances politiques contre nature : le macronisme en décomposition avancée

Clashs internes, rivalités personnelles et alliances locales à géométrie variable : le bloc central bâti autour d’Emmanuel Macron est entré dans une phase de fragmentation accélérée. À l’approche de 2027, l’absence d’un ciment présidentiel révèle des divergences idéologiques longtemps contenues entre Renaissance, Horizons, le MoDem et les anciens de LR ou du PS. Derrière les querelles tactiques, la cohérence même du « en même temps » vacille, posant la question de l’avenir d’un courant né pour conquérir le pouvoir plus que pour durer.