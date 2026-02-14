POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président Emmanuel Macron prononce un discours au palais de l'Élysée, à Paris, le 5 février 2026.
See image caption
See copyright

MALAISE DEMOCRATIQUE

14 février 2026

Clashs à tous les étages et alliances politiques contre nature : le macronisme en décomposition avancée

Clashs internes, rivalités personnelles et alliances locales à géométrie variable : le bloc central bâti autour d’Emmanuel Macron est entré dans une phase de fragmentation accélérée. À l’approche de 2027, l’absence d’un ciment présidentiel révèle des divergences idéologiques longtemps contenues entre Renaissance, Horizons, le MoDem et les anciens de LR ou du PS. Derrière les querelles tactiques, la cohérence même du « en même temps » vacille, posant la question de l’avenir d’un courant né pour conquérir le pouvoir plus que pour durer.

Photo of Christophe Boutin
Photo of Luc Gras
Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page et Luc Gras Go to Luc Gras page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Boutin image
Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

Luc Gras image
Luc Gras

Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.

Populaires

1Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada
2Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?
3Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
4Malaise à Paris : cachez moi ces élus socialistes juifs qu’un « électorat populaire » ne saurait voir
5Et si la démocratie basculait chez nos voisins ? Cette méfiance de tous contre tous qui monte en Europe
6Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
7« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »