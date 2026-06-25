POINT DE VUE

25 juin 2026

Cinq réformes indispensables pour régénérer la Ve République

Depuis son entrée en vigueur, la Constitution de 1958 aura démontré son efficacité et résisté à toutes les crises, même les plus graves. Grâce à sa solidité et sa souplesse, elle aura su à la fois surmonter deux mutations essentielles, celles de l’élection du Président au suffrage universel direct et du quinquennat, et s’adapter avec succès à l’alternance et aux cohabitations.