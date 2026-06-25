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Vue prise le 16 novembre 2004 à Strasbourg, d'une banderole à l'effigie du général De Gaulle et du général Leclerc, installée pour les cérémonies de la Libération de l'Alsace.
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POINT DE VUE

25 juin 2026

Cinq réformes indispensables pour régénérer la Ve République

Depuis son entrée en vigueur, la Constitution de 1958 aura démontré son efficacité et résisté à toutes les crises, même les plus graves. Grâce à sa solidité et sa souplesse, elle aura su à la fois surmonter deux mutations essentielles, celles de l’élection du Président au suffrage universel direct et du quinquennat, et s’adapter avec succès à l’alternance et aux cohabitations.

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MOTS-CLES

Vème République , Constitution , motion de censure , dissolution , Emmanuel Macron , réformes

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Passelecq

Olivier Passelecq est constitutionnaliste. Il est Maire adjoint chargé de la culture sous l’égide de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement; Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Paris Panthéon Assas.