POINT DE VUE
25 juin 2026
Cinq réformes indispensables pour régénérer la Ve République
Depuis son entrée en vigueur, la Constitution de 1958 aura démontré son efficacité et résisté à toutes les crises, même les plus graves. Grâce à sa solidité et sa souplesse, elle aura su à la fois surmonter deux mutations essentielles, celles de l’élection du Président au suffrage universel direct et du quinquennat, et s’adapter avec succès à l’alternance et aux cohabitations.
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MOTS-CLESVème République , Constitution , motion de censure , dissolution , Emmanuel Macron , réformes
THEMATIQUESTribunes
Olivier Passelecq est constitutionnaliste. Il est Maire adjoint chargé de la culture sous l’égide de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement; Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Paris Panthéon Assas.
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Olivier Passelecq est constitutionnaliste. Il est Maire adjoint chargé de la culture sous l’égide de Jean-Pierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement; Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Paris Panthéon Assas.