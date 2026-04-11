NEUROSCIENCES
11 avril 2026
Cinq conseils pour rendre votre mémoire plus efficace
Comment fonctionne réellement la mémoire, et comment l’améliorer concrètement ? Des mécanismes cérébraux aux méthodes pratiques, voici cinq leviers simples pour mieux apprendre et retenir durablement.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elva Arulchelvan est maître de conférences en psychologie et chercheur doctorant en psychologie et neurosciences, Trinity College Dublin.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elva Arulchelvan est maître de conférences en psychologie et chercheur doctorant en psychologie et neurosciences, Trinity College Dublin.