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Le cerveau. (Image d'illustration)
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NEUROSCIENCES

11 avril 2026

Cinq conseils pour rendre votre mémoire plus efficace

Comment fonctionne réellement la mémoire, et comment l’améliorer concrètement ? Des mécanismes cérébraux aux méthodes pratiques, voici cinq leviers simples pour mieux apprendre et retenir durablement.

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MOTS-CLES

mémoire , neurologie , neurosciences , psychologie , cerveau , relaxation , examens

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Elva Arulchelvan

Elva Arulchelvan est maître de conférences en psychologie et chercheur doctorant en psychologie et neurosciences, Trinity College Dublin.

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