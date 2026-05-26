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Un automobiliste utilise une pompe à essence pour faire le plein de sa voiture dans une station-service à Marseille, le 10 mars 2026.
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MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

26 mai 2026

Choc énergétique : entre ciblage des aides et contraintes budgétaires, la France face à l'impossible équation

Le débat sur les aides liées à la hausse des prix des carburants continue généralement d’être présenté sous une forme relativement simple : faut-il ou non soutenir les ménages et les entreprises face au choc énergétique actuel ?

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MOTS-CLES

Modèle Social , choc énergétique , arbitrages budgétaires , France , Aides , Essence , dépenses , Economie , finances publiques , État

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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