MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

26 mai 2026

Choc énergétique : entre ciblage des aides et contraintes budgétaires, la France face à l'impossible équation

Le débat sur les aides liées à la hausse des prix des carburants continue généralement d’être présenté sous une forme relativement simple : faut-il ou non soutenir les ménages et les entreprises face au choc énergétique actuel ?