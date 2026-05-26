MODELE SOCIAL : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
26 mai 2026
Choc énergétique : entre ciblage des aides et contraintes budgétaires, la France face à l'impossible équation
Le débat sur les aides liées à la hausse des prix des carburants continue généralement d’être présenté sous une forme relativement simple : faut-il ou non soutenir les ménages et les entreprises face au choc énergétique actuel ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).