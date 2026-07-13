ECONOMIE CHINOISE

La Chine, super puissance industrielle, mais avec des travailleurs de plus en plus précaires

Longtemps portée par une industrialisation fulgurante et une montée en gamme technologique, la Chine voit aujourd'hui émerger un paradoxe : les ressorts mêmes de sa puissance économique alimentent de nouvelles formes de précarité sur son marché du travail. Automatisation, crise immobilière, ralentissement de la consommation et recomposition industrielle fragilisent une partie des actifs, tandis que Pékin tente d'adapter son modèle sans renoncer à ses ambitions technologiques. Une évolution qui interroge la soutenabilité sociale du « miracle chinois ».