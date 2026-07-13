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Une employée travaille dans une usine de tricots à Qingdao, dans la province du Shandong, en Chine orientale, le 16 mars 2026.
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ECONOMIE CHINOISE

13 juillet 2026

La Chine, super puissance industrielle, mais avec des travailleurs de plus en plus précaires

Longtemps portée par une industrialisation fulgurante et une montée en gamme technologique, la Chine voit aujourd'hui émerger un paradoxe : les ressorts mêmes de sa puissance économique alimentent de nouvelles formes de précarité sur son marché du travail. Automatisation, crise immobilière, ralentissement de la consommation et recomposition industrielle fragilisent une partie des actifs, tandis que Pékin tente d'adapter son modèle sans renoncer à ses ambitions technologiques. Une évolution qui interroge la soutenabilité sociale du « miracle chinois ».

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MOTS-CLES

Immobilier , chomâge , Chine , économie , pékin , Xi Jinping , Chinois , travailleurs , entreprises , croissance , usines , production , automatisation , crise immobilière , consommation , pouvoir d'achat

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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