TRANSITION POLITIQUE
19 juillet 2026
La Chine prépare déjà l'après Poutine
Alors que le chef du Kremlin demeure officiellement l'interlocuteur de Pékin, la Chine préparerait déjà l'après-Poutine en multipliant les contacts avec des responsables russes susceptibles de jouer un rôle dans une future transition. Cette stratégie illustre la vision de long terme de Pékin : préserver la stabilité de son voisin tout en anticipant un affaiblissement inéluctable du système bâti autour du maître du Kremlin.
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Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi.
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Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi.