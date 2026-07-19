TRANSITION POLITIQUE

La Chine prépare déjà l'après Poutine

Alors que le chef du Kremlin demeure officiellement l'interlocuteur de Pékin, la Chine préparerait déjà l'après-Poutine en multipliant les contacts avec des responsables russes susceptibles de jouer un rôle dans une future transition. Cette stratégie illustre la vision de long terme de Pékin : préserver la stabilité de son voisin tout en anticipant un affaiblissement inéluctable du système bâti autour du maître du Kremlin.