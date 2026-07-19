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Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se serrent la main lors d'une cérémonie de bienvenue au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 20 mai 2026.
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TRANSITION POLITIQUE

19 juillet 2026

La Chine prépare déjà l'après Poutine

Alors que le chef du Kremlin demeure officiellement l'interlocuteur de Pékin, la Chine préparerait déjà l'après-Poutine en multipliant les contacts avec des responsables russes susceptibles de jouer un rôle dans une future transition. Cette stratégie illustre la vision de long terme de Pékin : préserver la stabilité de son voisin tout en anticipant un affaiblissement inéluctable du système bâti autour du maître du Kremlin.

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MOTS-CLES

Vladimir Poutine , Xi Jinping , pékin , Moscou , Chine , Russie , Guerre en Ukraine , succession , Politique , démocratie , Kremlin , rivalités , transition politique , Parti communiste chinois , Donald Trump , États-Unis

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Melnik

Alexandre Melnik, né à Moscou, est professeur associé de géopolitique et responsable académique à l'ICN Business School Nancy - Metz. Ancien diplomate et speach writer à l'ambassade de Russie à Pairs, il est aussi conférencier international sur les enjeux clés de la globalisation au XXI siècle, et vient de publier sur Atlantico éditions son premier A-book : Reconnecter la France au monde - Globalisation, mode d'emploi. 

 