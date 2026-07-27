PROGRAMME BANCAL
27 juillet 2026
Un chèque en blanc : ce que le programme économique des écologistes ne dit pas sur son coût réel
Au delà de promesses démagogiques, que cache le budget des écolos pour l'élection présidentielle de 2027 ? La réponse donnerait des cheveux blancs à la Cour des Comptes et aux marchés financiers. Décryptage.
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A PROPOS DES AUTEURS
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.
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Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.