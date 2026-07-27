POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La députée du parti écologiste français, Sandrine Rousseau, s'adressant aux journalistes lors d'une manifestation organisée par plusieurs associations pour protester contre la « Loi d'Urgence Agricole »
See image caption
See copyright

PROGRAMME BANCAL

27 juillet 2026

Un chèque en blanc : ce que le programme économique des écologistes ne dit pas sur son coût réel

Au delà de promesses démagogiques, que cache le budget des écolos pour l'élection présidentielle de 2027 ? La réponse donnerait des cheveux blancs à la Cour des Comptes et aux marchés financiers. Décryptage.

Photo of Hugo Spring-Ragain
Hugo Spring-Ragain Go to Hugo Spring-Ragain page

16 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Politique , écologistes , programme , Election 2027 , déficit budgétaire , sortie du nucléaire , nationalisation autoroutes , recettes , décentralisation , ISF , taxe Zucman , retraites 60 ans , hausse du SMIC , trajectoire pluriannuelle consolidée , PIB

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Hugo Spring-Ragain image
Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.

Populaires

1Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale
2Et si Jean-Luc Mélenchon était au 2e tour en 2027 mais pas Marine Le Pen ?
3Pourquoi plusieurs pays portent-ils le nom de « Guinée » ?
4L’ère du ressentiment : quand les démocraties occidentales sont déstabilisées par des diplômés amers sur ce que leur rapportent (ou pas…) leurs diplômes
5Fusion nucléaire, la révolution qui va tout changer
6Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla
7Docteur Cynique et Mister Gauchiste : les absurdes leçons de dette de Matthieu Pigasse