LIGUE DES CHAMPIONS
18 mars 2026
Chelsea/PSG : 0/3 La balade anglaise du PSG
Kundera disait (à peu près) : il ne faut pas avoir réponse à tout, mais question à tout. Pourquoi ne pas transposer cette idée au football en demandant de quoi cette qualification est-elle le nom ? Le retour d'une équipe à son meilleur niveau ? Ou de la fumée sans feu ?
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THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.