LIGUE DES CHAMPIONS

18 mars 2026

Chelsea/PSG : 0/3 La balade anglaise du PSG

Kundera disait (à peu près) : il ne faut pas avoir réponse à tout, mais question à tout. Pourquoi ne pas transposer cette idée au football en demandant de quoi cette qualification est-elle le nom ? Le retour d'une équipe à son meilleur niveau ? Ou de la fumée sans feu ?