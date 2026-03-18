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Le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain, Désiré Doué (n° 14), court avec le ballon lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre Chelsea FC et le Paris Saint-Germain (PSG) à Stamford Bridge, dans l'ouest de Londres, le 17 mars 2026.
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LIGUE DES CHAMPIONS

18 mars 2026

Chelsea/PSG : 0/3 La balade anglaise du PSG

Kundera disait (à peu près) : il ne faut pas avoir réponse à tout, mais question à tout. Pourquoi ne pas transposer cette idée au football en demandant de quoi cette qualification est-elle le nom ? Le retour d'une équipe à son meilleur niveau ? Ou de la fumée sans feu ?

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MOTS-CLES

Ligue des Champions , sport , Football , Chelsea , PSG , qualification

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 