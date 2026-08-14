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Avec plus d'un mois et demi d'avance sur le calendrier habituel, un agriculteur français récolte un champ de maïs à Courcement, près de Bonnetable, dans le nord-ouest de la France.
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AVENIR DE L'AGRICULTURE

14 août 2026

Champs, serres ou fermes verticales : quelle est la meilleure façon de cultiver des aliments dans un climat en pleine évolution ?

Face au changement climatique, faut-il continuer à cultiver en plein champ ou privilégier les serres et les fermes verticales ? Si les cultures en environnement contrôlé permettent de mieux maîtriser l’eau, la température et les aléas météorologiques, elles nécessitent aussi davantage d’énergie et d’infrastructures.

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MOTS-CLES

canicule , chaleur , températures , réchauffement climatique , hausse des températures , Agriculture , agriculteurs , légumes , fruits , cultures , élevages , éleveurs

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Sven Batke

Sven Batke est directeur adjoint de la recherche et du transfert de connaissances et Maître de conférences (Reader) en sciences végétales à l'Université Edge Hill.

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