AVENIR DE L'AGRICULTURE
14 août 2026
Champs, serres ou fermes verticales : quelle est la meilleure façon de cultiver des aliments dans un climat en pleine évolution ?
Face au changement climatique, faut-il continuer à cultiver en plein champ ou privilégier les serres et les fermes verticales ? Si les cultures en environnement contrôlé permettent de mieux maîtriser l’eau, la température et les aléas météorologiques, elles nécessitent aussi davantage d’énergie et d’infrastructures.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sven Batke est directeur adjoint de la recherche et du transfert de connaissances et Maître de conférences (Reader) en sciences végétales à l'Université Edge Hill.
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Sven Batke est directeur adjoint de la recherche et du transfert de connaissances et Maître de conférences (Reader) en sciences végétales à l'Université Edge Hill.