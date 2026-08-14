AVENIR DE L'AGRICULTURE

Champs, serres ou fermes verticales : quelle est la meilleure façon de cultiver des aliments dans un climat en pleine évolution ?

Face au changement climatique, faut-il continuer à cultiver en plein champ ou privilégier les serres et les fermes verticales ? Si les cultures en environnement contrôlé permettent de mieux maîtriser l’eau, la température et les aléas météorologiques, elles nécessitent aussi davantage d’énergie et d’infrastructures.