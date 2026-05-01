ARBITRAGE ECONOMIQUE

1 mai 2026

Cette ruée vers les voitures électriques déclenchée par la guerre en Iran

La hausse du pétrole et les incertitudes géopolitiques accélèrent la bascule vers la voiture électrique. Plus qu’un choix écologique, l’arbitrage devient économique pour des automobilistes confrontés à la flambée des carburants. Mais derrière cette ruée, se joue une transformation plus profonde qui met en lumière les dépendances stratégiques et le poids des politiques publiques.