POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme discute avec un vendeur à côté d'une voiture électrique BYD dans une concession automobile.
See image caption
See copyright

ARBITRAGE ECONOMIQUE

1 mai 2026

Cette ruée vers les voitures électriques déclenchée par la guerre en Iran

La hausse du pétrole et les incertitudes géopolitiques accélèrent la bascule vers la voiture électrique. Plus qu’un choix écologique, l’arbitrage devient économique pour des automobilistes confrontés à la flambée des carburants. Mais derrière cette ruée, se joue une transformation plus profonde qui met en lumière les dépendances stratégiques et le poids des politiques publiques.

Photo of Fabrice Godefroy
Fabrice Godefroy Go to Fabrice Godefroy page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

véhicules électriques , voitures électriques , Guerre en Iran , conflit , importations , exportations , gigafactory , BYD , Tesla , Chine , europe , France , automobiles , automobilistes , pétrole , Essence

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Godefroy image
Fabrice Godefroy

Fabrice Godefroy est expert mobilité pour l'association 40 millions d'automobilistes.

Populaires

1Ces fuites de la banque centrale russe qui révèlent l’état réel de l’économie du pays
2Fête du travail : les jeunes, génération en sucre ou génération (que nous avons) mal armée face au réel ?
3Quand l’analyse des revenus des parcs éoliens français révèle à quel point le cœur de leur modèle économique est fait de… subventions publiques
4Pourquoi la loi de Brandolini vient de mourir, et avec elle un demi-siècle de domination intellectuelle
5Le Qatar rompt avec le Hamas et voilà le pays de l’Otan qui semble vouloir devenir son nouveau sponsor
6Prix des carburants : taxer les « super profits » des géants de l’énergie ou la énième preuve de la super hypocrisie de ceux qui nous gouvernent
7Piratage massif de données : ces mesures urgentes que le gouvernement s’apprête (vraisemblablement) à ne pas prendre